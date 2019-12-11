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Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

11.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:17Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olaylardan görüntüler



UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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