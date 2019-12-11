Paris'te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.