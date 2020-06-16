Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale

Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahaleFransa, (DHA)- Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti.

16.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:22
Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale
Fransa, (DHA)- Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.
Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs (Covid-19) salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor. Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü. Paris’te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale

Kaynak: DHA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel, Haber

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