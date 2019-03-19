Paris'te Sarı Yeleklilerin Öncülerinden Drouet'in Evi Tahrip Edildi

Kaynak: İHA

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler hareketinin öncülerinden, kamyon şoförü Eric Drouet'in evi ve arabası kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği açıklandı.Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler hareketinin öncülerinden, kamyon şoförü Eric Drouet'in evi ve arabası tahrip edildi. Eric Drouet'in Başkent Paris'in banliyösündeki evine sarı boya atıldı ve fiziksel zarar verildi. Evin önündeki otomobili de sarı boyayla boyanıp tekerlekleri kullanılmaz hale getirildi.Eric Drouet'in evde bulunan eşinin polisi arayıp şikayette bulunduğu, polisin olay yerine gecikmesi üzerine, polisi defalarca aramak zorunda kaldığı kaydedildi.Macron daha sert önlemler alacakEric Drouet'in 16 Mart Cumartesi günü Paris'te yapılan sarı yelekler gösterisine katılmaya çağrılmıştı ve Cumhurbaşkanı Macron'un göreve gelmesinden 16 ay sonra başlatılan Sarı Yelekliler hareketinin Macron ve hükümete karşı bir ültimatom olarak algılanmıştı.Fransa'da hükümet rakamlarına göre, 32 bin 300 kişiyi bir araya getiren 18'inci Cumartesi eylemlerinde tekrar yakıp, yıkma ve yağmalama olayları meydana gelmişti. Protesto sonrası Macron daha sıkı ve sert tedbirler alınacağını açıklarken, Başbakan Edourad Phillipe, Başbakanlıkta pazar günü düzenlenen kriz oturumu sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik önlemleri konusunda eksiklikler olduğunu söylemişti. Kamu düzenini koruma konusunda yetersiz kaldıklarını kabul eden Philippe güvenlik önlemlerindeki işlevsizliklere işaret etti. - PARİS