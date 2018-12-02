Paris'te Sokaklar Savaş Alanına Döndü

Fransa
'nın başkenti Paris
, Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde adeta savaş alanına döndü. Sabah
erken saatlerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, akşam saatlerinde ise araç yakma ve mağaza, banka kundaklama eylemleri yaşandı. Polisin eylemcilere müdahalesi ise oldukça sertti. Olaylarda 23'ü polis 133 kişi yaralanırken, 412 eylemci de gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, polis güçlerine karşı eylemcilerin gösterdiği tepkiyi ülkenin sembollerine ve Cumhuriyet'e hakaret olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ise Arjantin
'de yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin failleri değişiklik istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar" dedi.
(İHA)
Polis,Fransa,Paris
02 Aralık 2018 Pazar 14:21