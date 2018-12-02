Paris'te Sokaklar Savaş Alanına Döndü- 133 Kişinin Yaralandığı Gösterilerde 412 Eylemci Gözaltına...

02 Aralık 2018 Pazar 15:15



02 Aralık 2018 Pazar 15:15

- Paris'te sokaklar savaş alanına döndü133 kişinin yaralandığı gösterilerde 412 eylemci gözaltına alındıPARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler'in protestolarında Paris sokakları savaş alanına döndü. Gösterilerde 133 kişi yaralanırken, 412 eylemci gözaltına alındı. Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" tarafından organize edilen eylemlere 100 bine yakın kişi katıldı. Paris'te bazı bölgelerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. 412 eylemcinin gözaltına alındığı gösterilerde 23'ü polis olmak üzere 133 kişi de yaralandı.Sarı Yelekliler, Paris'teki ünlü Champs-Elysees caddesinde Zafer Anıtı çevresinde toplandı. Bordeaux, Breste, Toulouse, Lille ve Marsilya başta olmak üzere onlarca kentte de gösteriler düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eylemcilerin taleplerine olumlu yanıt vermezken, hükümet ile Sarı Yelekliler arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Başlangıçta yakıt fiyatlarının arttırılmasına karşı ortaya çıkan Sarı Yelekliler, vergi artışının yanı sıra artık sosyal adaletsizlik ve siyasetçilere olan güvensizliğe ilişkin tepkilerini de dile getirmeye başladı.Paris'te yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı. Hükümet yetkililerine göre izin verilen alanın dışında da yaklaşık 3 bin eylemci toplandı. Hükümet, bu eylemcileri "kırıcı, yakıcı ve yıkıcı" olarak tanımladı. Çatışmalar başkentin birçok noktasına yayıldı. Sabah erken saatlerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, akşam saatlerinde ise araç yakma ve mağaza, banka kundaklama eylemleri yaşandı. Polis kuvvetleri eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Paris'in ortasında itfaiyeye saldırıp yakılan araçların söndürülmesine engel olan yüzleri maskeli eylemciler, kurdukları barikatlarla itfaiye araçlarının geçişini engelledi.Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, polis güçlerine karşı eylemcilerin gösterdiği tepkiyi ülkenin sembollerine ve Cumhuriyet'e hakaret olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Arjantin'de yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin failleri değişiklik istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar" dedi.