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Paris'te tıp fakültesinde kadavra skandalı: Kokuşmuş, kemirilmiş, üst üste yığılmış bedenler

Fransa'nın başkenti Paris'in önde gelen tıp fakültelerinden Descartes Üniversitesinde bilimin gelişmesi için bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı

29.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:41Paris'te tıp fakültesinde kadavra skandalı: Kokuşmuş, kemirilmiş, üst üste yığılmış bedenler
'nın başkenti 'in önde gelen tıp fakültelerinden Descartes Üniversitesi'nde bilimin gelişmesi için bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı

L'Express gazetesinin yürüttüğü araştırma sonucu ortaya çıkan skandalda Descartes Üniversitesi'ne bağlı Kadavra Bağışlama Merkezi'ndeki bazı kadavraların çürümeye terk edildiği, kimilerinin fareler tarafından kemirildiği ve kimilerinin ise organlarının satıldığının ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma boyunca Kadavra Bağışlama Merkezi'nin geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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