Son Dakika! Paris'te Yine Sokaklar Karıştı! Sarı Yelekliler Mağazaları Yağmalayıp Ateşe Verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

Sarı Yeleklilerin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti. Sabah saatlerinde başkent Paris'in çeşitli tren garlarında bir araya gelen Sarı Yelekliler, Champs-Elysees caddesinde toplandı. Cadde üzerindeki kahve ve restoranları tahrip eden eylemciler, camları kırarak sandalye ve masalarını cadde ortasında ateşe verdi.

BAZI DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Champs-Elysees yakınlarında bir araç ateşe verilirken, bazı dükkanlar yağmalandı. Eylemciler bir gazete bayiini de ateşe verdi. Cadde üzerinde bulunan motosiklet ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını da ateşe veren eylemciler, sık sık polisle karşı karşıya geldi. Polis eylemcilere gaz kullanırken, cadde üzerinde ve çevresinde bulunan metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

64 EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı olayla ilgili açıklamasında, eylemcilerin yalnızca gösterici olmadığını kırıp döken profesyonel ülkeye zarar veren kişiler olduğunu açıkladı. Hiç bir şiddet eylemine izin verilmeyeceğini ifade eden, İçişleri Bakanı sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre 64 eylemcinin gözaltına alındığını kaydetti. Champs-Elysees caddesindeki eyleme 8 bin kişinin toplandığı ifade ediliyor.

5 BİNDEN FAZLA POLİSİN GÖREVLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Gösteri öncesi Sarı Yelekliler hareketi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, gösteriler nedeniyle 5 binden fazla polisin görevlendirilmesine karar verilmişti.

İşte Paris'teki eylemlerden görüntüler;