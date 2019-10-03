Haberler » 3. Sayfa » Haber

Paris'teki bıçaklı saldırgan polis çıktı: 4 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı düzenleyen şahsın polis memuru olduğu, saldırı sonucu 4 polisin ise öldüğü belirtildi.

03.10.2019 16:37Paris'teki bıçaklı saldırgan polis çıktı: 4 ölü
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı düzenleyen şahsın polis memuru olduğu, saldırı sonucu 4 polisin ise öldüğü belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganın polis memuru olduğu belirtilirken, olayda yaralanan 4 polisin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir kadın memuru hedef alan saldırganın daha sonra yol üzerinde 3 ayrı polis memurunu bıçakladığı bildirildi. Saldırgan bir başka polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Olayın ardından emniyet merkezinin boşaltıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği öğrenildi. - PARİS

Fransa, Paris, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18 Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü
20:10 Manisa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
20:07 Kazada hayatını kaybeden hamile kadın toprağa verildi
20:01 Kaza sonrası sıkışan kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu
19:40 FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi
19:28 Kağıthane'de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurdu
19:23 Bahçelievler'de kaçak içki operasyonu: 20 bin avroluk makine bulundu