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Paris'teki bıçaklı saldırgan polis çıktı: 4 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı düzenleyen şahsın polis memuru olduğu, saldırı sonucu 4 polisin ise öldüğü belirtildi.

03.10.2019 17:00Paris'teki bıçaklı saldırgan polis çıktı: 4 ölü
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı düzenleyen şahsın polis memuru olduğu, saldırı sonucu 4 polisin ise öldüğü belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganın polis memuru olduğu belirtilirken, olayda yaralanan 4 polisin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bir kadın memuru hedef alan saldırganın daha sonra yol üzerinde 3 ayrı polis memurunu bıçakladığı bildirildi. Saldırgan bir başka polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Olayın ardından emniyet merkezinin boşaltıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği öğrenildi.
(İHA)

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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