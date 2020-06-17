Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı

Fransa'da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği protestoda tansiyon yükseliyor.

17.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:51
Fransa'da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği protestoda tansiyon yükseliyor. Fransız polisi, kamu mallarına zarar veren yaklaşık 300 kişilik maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti, 32 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli yerlerinden biri olan Invalides Meydanı'nda doktorlar, hemşireler ve bakıcıların hükümete karşı gerçekleştirdiği protestolarda tansiyon yükseldi. Gösterilere siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı. Protestolarda sağlık çalışanlarına sert müdahalelerde bulunan polis, maskeli gruba da müdahale etti. Fransız polisi, kamu mallarına zarar veren ve çöp konteynerlerini yakan yaklaşık 300 kişilik gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Paris Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 18 bin sağlık çalışanının katıldığı eyleme doktor görünümlü birçok Antifa üyesinin sızdığı ve eylemin tansiyonunun yükseltildiği bildirildi.
Öte yandan Fransa'da sağlık çalışanları yetersiz çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Meclis arasında belirlenen güzergah üzerinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar, Sarı Yelekliler ve anti kapitalist yanlısı gruplar da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerde ihtiyaç olan malzeme yetersizliğine, çalışma sürelerinin fazla olmasına ve buna karşın maaşlarının çok düşük olmasına tepkili. Çalışanlar, hükümetten bir kez daha çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Paris’teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter’daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Tedbirlere uyan Burdur’da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo’ya sosyal medyadan küfür etti Haber
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Haberler››Güncel››Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:49: Aydın'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli - Haber 00:39: Trump "Güvenlik Güçleri İntihar Verisi Toplama Yasası"nı onayladı - Haber 00:35: Nijer'de Kovid-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi - Haber 00:33: Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu - Haber 00:31: Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti - Spor 00:19: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı - Haber 23:47: "Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu - Haber 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber