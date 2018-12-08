Paris'teki "Sarı Yelekliler" Eylemi: 55 Yaralı

Fransa
'nın başkenti Paris
'te 31 bin kişinin katılımıyla "Sarı Yelekliler" eylemi şiddetle devam ederken, aralarında 3 polisin bulunduğu 55 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa'da gerçekleştirilen 'Sarı Yelekliler'in protestosu dördüncü haftasında sürüyor. Protestolar sayesinde akaryakıt zammını iptal ettiren göstericiler, bunu yeterli bulmayarak sokaklara döküldü. Polis
tarafından yapılan açıklamaya göre eylem sırasında 3'ü polis olmak üzere en az 55 kişi yaralandı. "Macron istifa" sloganlarıyla eylem yapan "Sarı Yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Ülke genelinde en az 717 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
(Melike Yazır/İHA)
Polis,Fransa,Paris
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:21