Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.
18.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
Fransa 'nın başkenti Paris 'te binlerce kişi, pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.
Paris'te halk, dün akşam saat 20.00'de korona salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi. Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.
Fransa'da 17 Mart Salı öğleden sonra korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmişti. En son verilere göre ülkede 7 bin 730 korona virüsü vakası bulunurken, 175 kişi hayatını kaybetti. - PARİS
Paris'te halk, dün akşam saat 20.00'de korona salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi. Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.
Fransa'da 17 Mart Salı öğleden sonra korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmişti. En son verilere göre ülkede 7 bin 730 korona virüsü vakası bulunurken, 175 kişi hayatını kaybetti. - PARİS
Kaynak: İHA
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