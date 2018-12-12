Park Afyon Avm "Dünya Mağazacılar Gününü" Kutladı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:05



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:05

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Park Afyon AVM'de Dünya Mağazacılar Günü, alışveriş merkezi personellerine "Bir kahvenin kırk yıl hatır vardır" mesajıyla yapılan kahve ikramı ile daha da anlam kazandı. Ayrıca personeller, bu özel günü gün boyunca müzik eşliğinde kutladı.Park Afyon Alışveriş Merkez Müdürü Mustafa Bayrak, güçlü marka karması ile şehrin alışveriş, buluşma ve eğlence noktası olan Park Afyon'un, şehrin vazgeçilmez parçası olmasında sadece sunulan sosyal olanaklar ve etkinlik planlamalarının değil, tüm mağaza personellerinin de payının büyük olduğunu, bu nedenle Dünya Mağazacılar Günü'nü kutlarken, onlara kahve sıcaklığı ve samimiyeti ile teşekkürlerini sunmak istediğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR