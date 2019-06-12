12.06.2019 15:03
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Vodafone Park çevresinde 39'u polis 46 kişiyi şehit eden terörist Hakkari'de yakalandı

Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu hatırlatıldı.

VODAFONE PARK SALDIRISI FAİLİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasına gerçekleştirilen operasyonda, "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Mesut Bakar yakalandı. Teröristin, Vodafone Park Stadyumu çevresindeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında olduğu belirlendi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada,"Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 'PKK Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park çevresinde 39'u polis 46 kişiyi şehit eden terörist Hakkari'de yakalandı
Kaynak: AA
Hakkari, Polis, 3. Sayfa, Spor, Güncel

YORUMLAR (27)
ERCAN:NEETCENİZ ASCANİZMİ YOGADAM ATİN YASAM EVİNE Bİ GÜZEL YASATİN AGABABALARİNİ YASATTİGİNİZ GİBİ ELBET GÜZEL ULKEMEDE BİRGUN HZ ÖMER ADALETİ UGRAYACAKTİR ALLAH MAZLUM VE MASUMLARİ KORUSUN ZALİMLERİ ONLARİ KORUYANLARİ KAHRETSİN
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CAHİL KESİM:Beyinden mahrum, huzurdan mahrum, sevdiklerinden mahrum, hayattan mahrum ne sinemaya gidebilir ne konsere ne maça ne boğaz da çay kahve içmeye mangal yapmaya vs vs . Bir cahillik nelere kadir. Asıl esirliği cehalete yapıyorlar kafaları hala basmıyor. Yüzyıllarca da böyle devam edersiniz. .
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6.FİLO:Amerika polisi olsa terörü yakalamak için yaklaştığında güvenlik açısından öldürmüştü.
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XXX:bizim vergilerimizle içerde beslenmeye devam.
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FEKELİ:46 defa olumu yasatin ona , ondan sonra adil yargilama vs uygulayinn... Medeni bati kesinlikle bunu yapardi boyle birine...
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