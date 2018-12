Park cinayetinde oğlu öldürülen baba: "Kavgayı çıkartan dışarıda geziyor"

04 Aralık 2018 Salı 09:08



Adana'da bir parkta fotoğraf çektirdiği için çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin babası Muhammet Birkaç, "Olayda bir kişi tutuklandı ancak asıl kavgayı çıkartan dışarıda geziyor. Adalete güveniyorum ama bu şahsın gezmesi zoruma gidiyor" dedi. Olay 17 Kasım günü Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Park'ta meydana geldi. Muhammet Furkan Birkaç ve arkadaşı İlyas Can gezmek için parka gitti. İddiaya göre, parkta fotoğraf çektiren gençlerin yanına gelen 16 yaşındaki M.S. ve A.T., "Burası bizim mekanımız. Bizim semtimiz, burada fotoğraf çekemezsiniz" dedi. Çıkan tartışmada M.S., Birkaç'ı sırtından İlyas Can'ı karnından bıçakladı. Muhammet Furkan Birkaç hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç, gözyaşları arasında Kabasakal Mezarlığında toprağa verilirken, polis izlediği 100 güvenlik kamerasında zanlıları tespit etti. Yakalanan şüphelilerden M.S. tutuklanırken, A.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Dekorasyon işi yapan 3 çocuk babası Muhammet Birkaç acı olaydan sonra ilk kez konuştu. Oğlunun kendisine yardım etmek için okuluna açık öğretimden devam ettiğini anlatan Muhammet Birkaç, "Sürekli beraberdik. Benle beraber çalışır hafta sonları okuluna giderdi. Olay günü izinli olduğu halde işe geldi" dedi. Okul bitimi oğlunun geldiğini ve "Baba işler yoğun, istersen çalışayım" dediğini söyleyen Muhammet Birkaç, "Şakalaştık sonra ona 'sen git gez' dedim. Öğlenden sonra polis aradı. Hemen hastaneye gittik. Oğlum 2 gün sonra hayatını kaybetti. Çok kötü durumdayım. Bu tarif edilecek bir acı değil. Ciğerim yanıyor. Kavgacı dövüşçü birisi değildi. Ama yiğitti. 'Fotoğraf çekilemezsiniz' diyen 2 kişiyle tartışmış. Oğlum dik durunca onlar korkmuş. Tekrar geri geldiklerinde oğlum kavga etmek için montunu çıkarmak istemiş o sırada M.S. oğlumu önce kalbinin altından daha sonra sırtından bıçaklayarak kaçmış" diye konuştu. Kavgayı çıkaran asıl kişinin A.T. olduğunu ve onun tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını söyleyen baba Birkaç, şöyle konuştu: "A.T.'nin dışarıda olmasına gönlüm razı değil. Onun serbest kalmasını mantığım kabul etmiyor. Şu anda bile konuşurken elim ayağım titriyor. Acımın nasıl hafifleyeceğini bilmiyorum. Ben adalete güveniyorum ama bu durum çok zoruma gidiyor. Zanlılar normalde 18 yaşından büyük. Kimlikte küçük yazılmışlar. Kemik testi yapılarak gerçek yaşlarının ortaya çıkmasını istiyorum. Adalet inşallah yerini bulur." Baba boya yaptığı binada hala oğlunun iş kıyafetini ve ayakkabısını saklıyor.