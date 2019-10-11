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Park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.

11.10.2019 17:09
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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