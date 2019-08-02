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Park etme kavgasında komşusunu yaralayan zanlı tutuklandı

Karabük'te park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.08.2019 20:19 Park etme kavgasında komşusunu yaralayan zanlı tutuklandı
Karabük'te park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydınlıkevler 512. Cadde'de bulunan Karabüklüler Sitesi önünde meydana gelen olayda Sami Demirsoy (54) ile komşusu Semih B. (41) arasında araç park etme yüzünden sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih B., av tüfeğiyle tartıştığı komşusunu 3 el ateş ederek yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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