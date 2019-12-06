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Park etme tarzını beğenmeyen şahsı vurdu

Adana'da otomobilini park etme tarzını beğenmeyen şahsı tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

06.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08Park etme tarzını beğenmeyen şahsı vurdu
Adana'da otomobilini park etme tarzını beğenmeyen şahsı tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. (36), otomobilini yol kenarına park edip, alışveriş yapmak için bir bakkal dükkanına girdi.

Bu sırada, mahalle sakinlerinden Erol F. de (36), arkadaşı olan bakkala geldi. Bakkalın önündeki sandalyeye oturan Erol F. park halindeki otomobili görünce, "Bu otomobilin sahibi mahallemizin çocuğu değil sanırım, mahallemizin çocuğu böyle park etmez, bunu kim böyle park etti" şeklindeki sözlerle söylendi.

Serkan K'nin de bu sözler üzerine dışarıya çıkarak Erol F.'ye, "Ben park ettim ne olmuş beğenemedin mi" diye karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Serkan K'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Erol F. bacağından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı Serkan K. ise olay yerine yakın polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.

Gözaltına alınan emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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