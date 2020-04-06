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Park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, Güngör Kara (47) evinin önüne park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi.

06.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:01
Park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, Güngör Kara (47) evinin önüne park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi. Kara'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile tespit edilecek.

Çiftçi Güngör Kara, saat 15.30 sıralarında, çarşıdan alışveriş yapıp, otomobiliyle Akçaova Mahallesi'ndeki evine döndü. Otomobilini evinin önüne park ettikten sonra fenalaşan Kara'yı fark edenler, 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Güngör Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Güngör Kara'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, Çine, Güncel
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