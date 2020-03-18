Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu

İş için gittiği Bafra 'da aracını park ettiği yerde unutan Cemalettin Kurban, işini bitirdikten sonra aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Araç, üç gün sonra ekiplerin yardımıyla bulundu.

TRAFİK ŞUBE'YE BAŞVURDU

Aracını bulamayan Kurban; önce Bafra Belediyesi, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerine müracaat etti. Kurban, trafik polisi Mustafa Karaca'nın yardımıyla otomobilini Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta buldu.

''DÜŞÜNÜYORUM, AMA BİR TÜRLÜ BULAMIYORDUM''

Kurban, kendisine yardımcı olan trafik ekiplerine teşekkür ederek, "3 gündür arabayı nereye park ettiğimi düşünüyorum ama bir türlü bulamıyordum. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA