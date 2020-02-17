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Park halinde araçların deposundan çalınan 1 ton akaryakıta, 3 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki araçların deposundan çaldıkları mazotu, TIR'a yüklerken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:41Park halinde araçların deposundan çalınan 1 ton akaryakıta, 3 gözaltı

MANİSA'nın ilçesinde, park halindeki araçların deposundan çaldıkları mazotu, TIR'a yüklerken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Damacanalara doldurulmuş 1 ton hırsızlık malı akaryakıt ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 00.30'da İzmir- Ankara Karayolu üzerinde park halindeki araçların bulunduğu bölgedeki hareketlilikten şüphelenerek, arama çalışması başlattı. Yapılan kontrollerde 3 şüphelinin, başka araçların deposundan çalarak damacanalara doldurduğu yakıtı, TIR'a yüklediği belirlendi. 1 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda H.H.Ü (41), İ.Ü (43) ve M.N. (43) gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.



Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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