Park halinde araçların deposundan çalınan 1 ton akaryakıta, 3 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki araçların deposundan çaldıkları mazotu, TIR'a yüklerken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Damacanalara doldurulmuş 1 ton hırsızlık malı akaryakıt ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 00.30'da İzmir- Ankara Karayolu üzerinde park halindeki araçların bulunduğu bölgedeki hareketlilikten şüphelenerek, arama çalışması başlattı. Yapılan kontrollerde 3 şüphelinin, başka araçların deposundan çalarak damacanalara doldurduğu yakıtı, TIR'a yüklediği belirlendi. 1 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda H.H.Ü (41), İ.Ü (43) ve M.N. (43) gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.