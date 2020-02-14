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Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.

14.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:44Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti
'in ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Ziyarettepe Mahallesi Gökkent Sitesi A Blok önünde bulunan 06 BH 3876 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. ekiplerinin müdahale ettiği otomobilde yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Otomobilde çıkan yangının nedeni ise ilçe itfaiye biriminin raporunun ardından belli olacak. Polis, otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, İtfaiye, Kaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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