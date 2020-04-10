Park halindeki 15 otomobili çizip, kaçtı

ESKİŞEHİR'de kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, park halinde otomobillerin üzerlerini ve kapılarını çizerek zarar verdi. Kapüşonlu ve yüzü maskeli şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki Kaynak ve Tutanlı sokakta üzerindeki park halindeki otomobiller geçen 5 Nisan gecesi 03.30 sıralarında kapüşonlu ve yüzü maskeli bir kişi tarafından çizildi. Sabah işe gitmek için araçlarının başına gelenler çizikleri fark ederek apartmanların güvenlik kameralarını inceleyip polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince sokaklardaki güvenlik kameraları toplanarak incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu ve yüzü maskeli gelen bir kişinin sokakta rastgele park halindeki otomobilleri çizdiği görülüyor.

Aynı sokakta 15 aracın park halindeyken çizilerek zarar verildiğini anlatan araç sahiplerinden Özgür Arslan (35), polisin bir an önce şüpheliyi yakalamasını istediğini söyledi. Arslan, "Arabalarımız kimliği belirsiz bir kişi tarafından gece 02- 03 civarında çizildi. Yaklaşık 15 kişi aynı şikayetten mustarip. Sabah kalktığımızda arabalarımızın çizilmiş olduğunu gördük. Kamera kayıtlarında kimliği tam olarak belli olmuyor fakat genç biri. Elindeki bir cisimle araçları çizerek buradan geçiyor. Mahallemizde uzun bir süredir bu şikayetten mustaribiz" dedi.

Otomobili zarar görenlerden Sabahattin Edirne ise sokakta bütün araçlarda zarar olduğunu belirterek, "Oğlumun arabası, komşuların arabası birçok kişinin arabasını çizerek gitmiş. İşte ispatı. Hıncını kimseden alamıyor, konuşamayan demir parçalarından almaya uğraşıyor. Acaba derdi ne? Bana göre kafayı üşütenler bunlardan hıncını alıyor" şeklinde konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şikayetler üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.