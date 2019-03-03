Park Halindeki 2 Minibüsü Benzin Döküp Yaktı

Haber - Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA Silivri
'de bir kişi, 2 minibüsün üzerine benzin dökerek, ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Silivri Gümüşyaka
'da 07 Ocak'ta meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde bulunan iki minibüsün üzerine benzin döktü. Ardından 2 minibüsü ateşe veren şüpheli alevlerin yükselmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürürken, 2 minibüsten biri tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Güncel
Kaynak: DHA