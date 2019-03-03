03 Mart 2019, 12:05
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Park Halindeki 2 Minibüsü Benzin Döküp Yaktı

Park Halindeki 2 Minibüsü Benzin Döküp Yaktı

SİLİVRİ'de bir kişi, 2 minibüsün üzerine benzin dökerek, ateşe verdi.

SİLİVRİ'de bir kişi, 2 minibüsün üzerine benzin dökerek, ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay   Silivri Gümüşyaka'da 07 Ocak'ta meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde bulunan iki minibüsün  üzerine benzin döktü. Ardından 2 minibüsü  ateşe veren şüpheli alevlerin yükselmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürürken, 2 minibüsten biri tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.  Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul Gümüşyaka, Silivri, Güncel
Kaynak: DHA