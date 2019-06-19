19.06.2019 18:09
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Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol

Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol

Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan ikinci şahısta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan ikinci şahısta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım, Tekekköy, Canik ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün içinde park halindeki 5 ayrı tırın deposundan özel aparat ile yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karıştığı tespit edilen O.T. (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.T. savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.T. ile birlikte tırlardan mazot çaldığı iddia edilen M.K. de Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve bugün aynı suçtan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN
Kaynak: İHA
Atakum, Canik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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