14.06.2019 13:19
Haberler»3. Sayfa » Haber

Park halindeki araç alev alev böyle yandı

Park halindeki araç alev alev böyle yandıİZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev alırken, araç kısa sürede küle döndü.

Park halindeki araç alev alev böyle yandı
İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev alırken, araç kısa sürede küle döndü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Bayraklı'da bulunan Yamanlar Mahallesi 7312/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyünce yangını gören mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelse de alev topuna dönen araç kısa sürede kül oldu. O anlar bir mahalleli tarafından kayda alınırken; mahalle sakinlerinin yaşadığı panik de kameralara an be an yansıdı. İtfaiyenin yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın teknik bir sorun sebebiyle mi yoksa kundaklama sonucunda yandığı araştırılıyor.Park halindeki araç alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Bayraklı, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:57 Mahathir'in 'altına endeksli para birimi' planı ekonomistlerin gündeminde
14:57 Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı
14:57 Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı
14:57 Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı
14:57 Zabıta ekipleri ekmek gramaj denetimi yaptı
14:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:56 Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüşüyor
14:56 Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
14:55 Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
14:55 Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye
14:55 Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor
14:55 Self Servis hizmeti için yeni reklam filmi çekildi
14:55 60 kilo veren Ferah Zeydan kimdir?
14:55 Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü