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Park halindeki araç alev alev yandı

- Park halindeki araç alev alev yandıVAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

25.09.2019 16:48
- Park halindeki araç alev alev yandı
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.
İpekyolu ilçesi Kevenli TOKİ'de park halinde bulunan Hacı Pekel adlı vatandaşa ait araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalarında olduğu aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araçta büyük çaplı hasar meydana gelirken, itfaiye erleri durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası'nın kutlandığı bugünlerde de görev başında hazır bekleyen ve olay yerine kısa bir sürede gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Park halindeki araç alev alev yandı

İpekyolu, İtfaiye, Araç, Yerel

Kaynak: İHA

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