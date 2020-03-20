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Park halindeki araç kurşunlandı

Park halindeki araç kurşunlandı Samsun'un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.

20.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:05
Park halindeki araç kurşunlandı
SAMSUN - Samsun 'un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.
Olay, dün gece Bahçeler Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. sabah kalktığında evin önünde bulunan 36 AK 100 plakalı hafif ticari aracında 2 adet mermi izi gördü. Durumu polise bildiren E.Ç. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerine dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi duyduğunu fakat evden çıkmadığını, sabah kalktığında ise aracında mermi izlerini gördüğünü söyledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonunda aracı kurşunlayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. Park halindeki araç kurşunlandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Park halindeki araç kurşunlandı
Etiketler : Kartal Sokak, Samsun, Sabah, Bafra, Yerel

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