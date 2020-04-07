Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandıDÜZCE'de, park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak TEM Otoyoluna girmeye çalışırken yakalandı.

07.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:46
Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı
DÜZCE'de, park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak TEM Otoyoluna girmeye çalışırken yakalandı. 2.10 promil alkollü olduğu belirlenen Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 TL ceza kesildi.
Olay gece saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Mecit idaresindeki 34 BOR 987 plakalı kamyonet ile park yerinden çıkmaya çalışırken bir araca çarptı. Ara sürücüsünün şikayeti üzerine incelemede bulunan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri, Ağa Mahallesi istikametine gitmekte olan araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Durmayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçtığı güzergaha kurulan polis barikatını gören sürücü aracı polislerin üzerine sürerek barikatı aştı. TEM Otoyoluna girmeye çalışan araç durduruldu. Yakalanan sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 lira para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi. Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:39: Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı - Haber 11:38: Avcılar'da iplik çaldıkları TIR'ın sürücüsünü kaçtıkları araçla böyle sürüklediler - Haber 11:38: Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı - Haber 11:38: Su sayaçları okunmayacak ve su faturaları son ödeme tarihleri uzatılacak - Haber 11:38: KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DEZENFEKTAN KABİNLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler