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Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

04.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:52
'nin ilçesinde park halindeki araca çarpan aracın sürücüsü yaralandı. Devrilerek araca çarpan otomobil güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Cengiz Topel Mahallesi'nde şehir merkezine gelmekte olan Serdar Çınkır yönetimindeki 80 KJ 164 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek park halinde yol kenarında bulunan Gökhan Karadağ'a ait 35 AGJ 077 plakalı otomobile çarpıp durabildi.
Yaralı şoför, Karadağ ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çınkır, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracımı işyerimin önüne park ettikten çok kısa süre sonra ses duyması üzerine dışarı çıktığında kazayı gördüğünü söyledi.
Öte yandan aynı işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Çınkır'ın kullandığı otomobilin savrulup devrilerek park halindeki araca çarpması yer alıyor.
Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gökhan Karadağ, Osmaniye, Karadağ, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA


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