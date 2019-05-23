Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Nevşehir'de park halindeki aracın camını kırarak hırsızlık yapan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayacamii Mahallesi Hayta Sokak üzerinde Müşteki A.A.'ya ait park halinde bulunan aracın camının kırılarak içinden telefon, gözlük, parfüm ve 190 TL paranın çalındığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlısı olarak 30 yaşındaki F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı F.Ö., hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - NEVŞEHİR
Nevşehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA