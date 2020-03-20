Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Park halindeki aracın lastikleri kesildi - Haberler

Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

20.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:53

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Aracını gece Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın otoparkına bırakan Şenel Katıöz, sabah saatlerinde aracının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, aracın lastiğinin kesildiği belirlendi.

Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizleyerek otoparka girip Şenel Katıöz'e ait aracın ön lastiklerini bıçakla kesmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Park halindeki aracın lastikleri kesildi
Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Sabah, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek (2) - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj - Haber Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı - Haber Libya hükümeti sokakları dezenfekte etmek için araçlar ithal etti - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber
Loading