Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.
06.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:20
İstanbul Mecidiyeköy'de sokak arasındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Mecidiyeköy, İstanbul, İtfaiye, Güncel