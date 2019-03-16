Park Halindeki Araçlardan Telefon Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kahramanmaraş
'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri il genelinde faili meçhul otodan hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlattı. Farklı tarihlerde Azerbaycan
Bulvar, Namık Kemal
Mahallesi ve Hayrullah Mahallesi'nde park halindeki araçlardan cep telefonu çalan hırsızlarını takibe aldı. Polis
ekiplerinin sıkı takibi sonucu Emre D. (24) ve Ömer O. (24) yakalandı. 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun yeri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA