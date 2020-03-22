Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

22.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:18
Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü
Kastamonu 'da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Çankırı Sokak üzerinde gece geç saatlerde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangını, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sonrasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kastamonu, Akmescit, İtfaiye, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar - Haberler İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız! - Haberler Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu - Haberler Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı - Haberler Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" - Haberler Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Loading