Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Park halindeki araçta yangın

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi.

03.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:17
Park halindeki araçta yangın
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Olay bu sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa 14 Eylül Bulvarı'nda yaşandı. Park halinde bulunan 16 V 4120 plakalı aracın ön tarafında meydana gelen yangın çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Araçta meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, araç sahibinin konuyla ilgili şikayetinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:04: Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı - Haberler 11:02: Kırşehir'de, belediye şehirde 3 noktaya dezenfekte istasyonu kurdu - Haberler 10:58: Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler 10:58: İzmir'de psikolojik destek hattı devrede - Haberler 10:57: Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi - Haberler 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak