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Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şahıs, malzemeleri başka bir araca yüklerken suçüstü yakalandı.

14.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:40Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü
'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şahıs, malzemeleri başka bir araca yüklerken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alparslan Mahallesinde bir evin bahçesinde park halinde olan araçtan hırsızlık yapan bir şahsı fark etti. Ekipler, park halindeki araçtan hoparlör, teyp, pense ve 4 adet rulo duvar kağıdını bahçenin dışındaki başka araca taşıyan şahsı suçüstü yakaladı.

Şahıs, gözaltına alınırken olayın ardından ekipler aracın ve çalınan malzemelerin sahibine ulaşarak, malzemeleri teslim etti. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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