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Park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı

ESENYURT'ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı.

15.11.2019 05:27 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:32
ESENYURT'ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu her iki taraftan güvenlik amaçlı ulaşıma keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Otobüs, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yeri ve otobüste incelemelerde bulundu.
Otobüs incelemelerin tamamlanması sonrası çekici ile otoparka kaldırıldı. Polis otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye de yangının çıkış sebebini araştırıyor.
YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan, belediye otobüsündeki yangının başladığı ilk anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyüp otobüsün arka tarafını sarıyor. Bir süre sonra da itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.
Park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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