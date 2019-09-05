Haberler» Güncel» Haber

Park halindeki cip gölete düştü

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.

05.09.2019 23:10 Park halindeki cip gölete düştü
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.
Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti. Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek  gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.


- Amasya

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:21   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:08   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:02   Konya tartıştığı kocasını keserle öldürdü
02:56   Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki
02:30   Dha yurt bülteni - 19
02:16   Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
02:14   Sudan'da YTB burslularına veda programı