01.07.2019 18:59
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Park halindeki dolmuş alev aldı

Park halindeki dolmuş alev aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki dolmuş alev alırken, yanında bulunan araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Ordu 'nun Ünye ilçesinde park halindeki dolmuş alev alırken, yanında bulunan araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Sanayi Sitesi yanında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Ömer Alparslan'a ait 52 D 5038 plakalı yeşil hat dolmuşunda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla beraber dolmuş çalışarak hemen önünde park halinde bulunan Ali Engin 'e ait 34 UT 8757 plakalı araca çarptı.

Olayı gören çevredeki esnaflar yanan araca ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler araç yangınını kontrol altına aldı. Yangın sonrası dolmuşta maddi hasar meydana gelirken, aracın ise çalışır olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İHA
Ünye , Ordu , 3. Sayfa

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