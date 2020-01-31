Haberler » 3. Sayfa » Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Haberler

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sivas'ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü.

31.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:27Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
'ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir hafif ticari araç alev alev yanmaya başladı. Yanan aracı fark eden bir vatandaş yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri yangının sebebinin bulunması için çalışma başlattı. - SİVAS

Sabah, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 19:16:36