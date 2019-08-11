Haberler» Güncel» Haber

Park halindeki hafif ticari araç denize düştü

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.

11.08.2019 00:12 Park halindeki hafif ticari araç denize düştü
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.
Olay, gece saatlerinde Kurucaşile Kum Mahallesi'ndeki limanda meydana geldi. Limanda park halinde bulunan 74 BP 064 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir anda hareket etmeye başladı. Denize düşen hafif ticari aracın ön kısmı denize girerken, araç dik şekilde durdu. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler aracın sürücüsüne ulaşamadı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17   ÇANAKKALE GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-2
00:15   Bakan Soylu, trafik denetimine katıldı
00:13   Nijerya'da serbest bırakılan kaptanın evinde çifte bayram
00:12   Park halindeki hafif ticari araç denize düştü
00:11   - İdlib'e Yardım Konvoyu
00:11   Sayısal Loto çekildi (1)
00:10   Kastamonu'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı