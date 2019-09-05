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Park halindeki hafif ticari araç yandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

05.09.2019 15:45 Park halindeki hafif ticari araç yandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde 1014 nolu sokakta İsmail Yavuz'a ait park halinde bulunan 06 AK 8889 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Aracın motor kısmında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Meydana gelen olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İsmail Yavuz, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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