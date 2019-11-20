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Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:10Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı
'nin ilçesindeki park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 946 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arazide sahibi tarafından kullanılmayan 34 YP 355 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kamyonu saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
(İHA)

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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