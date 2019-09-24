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Park halindeki iş makinası, devrildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, doğalgaz çalışmasında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğuna düştü.

24.09.2019 23:04Park halindeki iş makinası, devrildi
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, doğalgaz çalışmasında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğuna düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 18.30 sıralarında, 3243 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden doğalgaz çalışmalarında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir anda kaymaya başlayıp, yandaki apartmanla istinat duvarı arasında bulunan boşluğa düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, mahallede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.
İş makinası, düştüğü yerden vinçle çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karabağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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