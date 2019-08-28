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Park halindeki kamyon freni boşalınca devrildi

Karabük'te park halindeki odun yüklü bir kamyon imdat freninin boşalması sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

28.08.2019 21:45 Park halindeki kamyon freni boşalınca devrildi
Karabük'te park halindeki odun yüklü bir kamyon imdat freninin boşalması sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen sürücü yönetimindeki 78 BN 030 plakalı kamyon ormandan yüklediği odunla birlikte pirinçlik mevkiine kadar indi. Eğim aşağı inerken ısınan motoru dinlendirmek için pirinçlik mevkiinde duran kamyon sürücüsünün araçtan indikten sonra imdat freninin boşalması sonucu yolun kenarındaki kanala doğru ilerleyerek devrildi. Kamyondaki odunlar devrilme ile birlikte yola döküldü. Olayın yaşandığı anda yoldan çocuk veya başka bir vatandaşın geçmemesi faciayı engelledi. Devrilme sonucu kapanan trafik kamyonun vinçle kaldırılması ile ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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