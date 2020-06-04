Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

04.06.2020 04:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:45
Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Keçiören Basın Cadddesi'nden İncirli istikametine giden Emre Ş. yönetimindeki 06 DC 0206 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak park halindeki 06 BUL 293 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan Emre Ş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza sırasında otomobilin kaldırıma çıkarak savrulup çarptığı bir kreşin bahçe duvarında da hasar oluştu. Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Keçiören, Ankara, Güncel, Haber

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