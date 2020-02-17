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Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında araç, itfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen kısa süre de alevlere teslim oldu.

17.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:06Park halindeki kamyonet alev alev yandı
'de park halindeki kamyonette çıkan yangında araç, itfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen kısa süre de alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer 3. Sanayi Sitesinde park halindeki 09 KE 143 plakalı kamyonette henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Korkulu anların yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Kamyonet ise yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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